 هآرتس: الجيش الأردني اعتقل جنود إسرائيليين بعد اجتيازهم الحدود
الخميس 4 سبتمبر 2025 8:27 م القاهرة
هآرتس: الجيش الأردني اعتقل جنود إسرائيليين بعد اجتيازهم الحدود

وكالات
نشر في: الخميس 4 سبتمبر 2025 - 7:42 م | آخر تحديث: الخميس 4 سبتمبر 2025 - 7:42 م

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصدر في الجيش الإسرائيلي قوله إن الجيش الأردني اعتقل عدة جنود إسرائيليين خلال الأسابيع الأخيرة بعد اجتيازهم الحدود الأردنية في منطقة وادي عربة.

وأوضحت الصحيفة أن الجنود المحتجزين تم توقيفهم من قبل دوريات أردنية داخل قاعدة عسكرية حيث خضعوا للتحقيق لساعات قبل أن يُعادوا إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الجنود عبروا الحدود دون علم أو موافقة ضباطهم.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوع الحادثة، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل الوحدة العسكرية أو أسباب دخول الجنود إلى الأراضي الأردنية.

وكانت إسرائيل قد عززت من تواجدها على الحدود الأردنية وشكلت لواء جديد للتواجد على طول الحدود الأردنية الاسرائيلية قبل اشهر، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

