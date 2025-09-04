 مقتل شخص على الأقل جراء هجوم طائرة درون على طريق مطار حلب - بوابة الشروق
الخميس 4 سبتمبر 2025 9:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

مقتل شخص على الأقل جراء هجوم طائرة درون على طريق مطار حلب

وكالات
نشر في: الخميس 4 سبتمبر 2025 - 7:22 م | آخر تحديث: الخميس 4 سبتمبر 2025 - 7:22 م

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بمقتل شخص على الأقل جراء استهداف طائرة بدون طيار لسيارة "مدنية" على طريق مطار حلب الدولي في شمال سوريا.
وذكرت (سانا) أن "طيران مسير يستهدف سيارة مدنية على طريق مطار حلب الدولي".

وقالت وزارة الصحة السورية إن الهجوم أدى الى "مقتل شخص"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكان المسئول في قوى الأمن التابعة لوزارة الداخلية في حلب، علي اليوسف، قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن الضربة أدت الى "مقتل شخصين كانا في السيارة".

يأتي هذا التطور بعد انفجارات عنيفة هزت ريف إدلب الغربي في 14 أغسطس الماضي، ناجمة عن انفجار مستودع ذخيرة ومقر لعناصر أجنبية، بالتزامن مع تحليق طائرات بدون طيار في الأجواء، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك