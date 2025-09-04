انضمام حفيد نيلسون مانديلا إلى أسطول الصمود المتجه إلى غزة

• بالإضافة إلى 10 من مواطني جنوب إفريقيا

أعلن أسطول الصمود العالمي، الخميس، انضمام ماندلا مانديلا حفيد الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا إلى قافلة الأسطول المتجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي والتجويع الممنهج.

وقال الأسطول بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "ماندلا مانديلا، حفيد نيلسون مانديلا، ينضم إلى 10 من مواطني جنوب إفريقيا على متن أسطول الصمود".

وينضم مانديلا بذلك إلى الأسطول الذي يضم عشرات القوارب ومئات الأشخاص من 44 دولة، بينهم الناشطة السويدية غريتا تونبرغ.

وقبل ساعات نقل موقع "بولِتي" الجنوب إفريقي، تصريحات لمانديلا، قال فيها إن "كثيرين منا ممن زاروا الأراضي الفلسطينية المحتلة عادوا باستنتاج واحد فقط، أن الفلسطينيين يعيشون شكلا من الفصل العنصري أشد سوءا مما عشناه نحن".

وأضاف خلال تواجده بمطار جوهانسبرج، الأربعاء، بينما كان يستعد لركوب طائرة متجهة لتونس للانضمام إلى أسطول الصمود: "نعتقد أن على المجتمع الدولي أن يواصل دعم الفلسطينيين، تماما كما وقفوا هم إلى جانبنا في السابق".

وشدد مانديلا الذي تعارض بلاده بشدة حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، على أنه "عندما انتهى نظام الفصل العنصري (ببلاده) عام 1994، كان ذلك نتيجة ضغوط وعقوبات مكثفة من دول أخرى".

وأكمل: "لقد عُزل نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا حتى انهار أخيرا، ونعتقد أن الوقت قد حان لتطبيق ذلك على الفلسطينيين".

وفي نوفمبر 2023، تقدمت جنوب إفريقيا بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة، وبعد شهر رفعت دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بداعي انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 التي تنص على منع الإبادة الجماعية ومعاقبة المتورطين فيها.

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك يوآف جالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين بغزة.

والأحد، انطلقت نحو 20 سفينة ضمن "أسطول الصمود" من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى فجر الاثنين من ميناء جنوة شمال غرب إيطاليا.

ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة أخرى ستنطلق من تونس الأحد المقبل، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة دخول أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و231 شهيدا و161 ألفا و583 جريحا معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.