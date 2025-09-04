الحركة المدنية تتولى التنسيق بين مرشحي المعارضة لخوض انتخابات مجلس النواب



عقد مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعا، أمس الأربعاء، في مقر الحركة المؤقت لمناقشة موقف الحركة المدنية الديمقراطية من الانتخابات النيابية المقبلة.

وقررت الحركة أنه استمرارا لدورها كمظلة جامعة للمعارضة المصرية ستقوم بدعم كل مرشحي المعارضة سواء مرشحي التحالفات التي تشكلها أحزاب الحركة المدنية وحلفائها أو المستقلين، والتنسيق بينهم في الدوائر الانتخابية شريطة الاتفاق مع الخط السياسي للحركة في عدة قضايا أهمها:

١- موقف الحركة من تحالفات أحزاب الموالاة وقرارها بعدم الاشتراك فيها أو التنسيق معها أو مع المتحالفين معها، وضرورة الدفاع عن حق المواطنين في عملية انتخابية نزيهة وديمقراطية

٢- موقف الحركة من السياسات الاقتصادية التي أضرت بالوطن والمواطن وسعي الحركة نحو تنمية اقتصادية حقيقية تحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

٣- موقف الحركة من القضية الفلسطينية ورفضها القاطع للتهجير والترحيل والتطبيع مع الكيان المحتل

٤- رفض أي تعديلات دستورية قد تؤدي إلى زيادة اختناق المسار الديمقراطي أو تمنع التداول السلمي للسلطة حسب ما يقره الدستور الحالي أو القوانين المنظمة لذلك.