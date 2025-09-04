الخطيب يجتمع بالجهاز الفني الجديد للأهلي في حضور صلاح ويوسف

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة اجتماعًا مهمًا ظهر اليوم الخميس، مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وشهد اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي، حضور لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار، وعضوية زكريا ناصف، والمدير الرياضي محمد يوسف.

وشهد الاجتماع الاتفاق على آليات العمل في المرحلة القادمة والدعم والمساندة، والتأكيد على التعاون الكامل بين كافة أعضاء الجهاز بما يخدم المصلحة العامة للفريق.

يذكر أن النادي قد أعلن تشكيل الجهاز الفني الذي يقود الفريق خلال الفترة القادمة، ويضم كلا من وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، وعماد النحاس مديرًا فنيًا، وعادل مصطفى مدربًا عاما، ومحمد نجيب مدربا مساعدًا، وأمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى.