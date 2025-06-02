تدفق الحمم من بركان جبل اتنا في إيطاليا

تدفقت الحمم من بركان جبل إتنا في جزيرة صقلية الإيطالية مجددا اليوم الاثنين.

وكان أكبر بركان نشط في أوروبا ينفث الحمم البركانية والرماد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وذكر المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين أنه تم رصد تدفق حمم بركانية، تتكون من الرماد والغازات والصخور، بسبب حدوث انهيار على الجانب الشمالي من فوهة البركان الجنوبية الشرقية.

ووفقا للتقارير الأولية، ظلت الحمم تتدفق داخل وادي "فالي ديل ليون" البعيد وغير المأهول.

وكإجراء وقائي، تم رفع مستوى تحذير الطيران إلى الأحمر. ومع ذلك، لا يزال مطار كاتانيا الدولي مفتوحا في الوقت الراهن.

وقال المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين إن النشاط اشتد وتحول إلى نافورة من الحمم البركانية- وهي مرحلة ثوران تتدفق فيها الحمم السائلة من فوهة البركان. وسجل المعهد زيادة في الهزات الأرضية، وتم تسجيل تغيرات في سطح الأرض عند منطقة فوهة البركان أيضا.

يذكر أن بركان جبل إتنا، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 3350 مترا، يثور عدة مرات في العام ويراقبه الخبراء باستمرار. وعادة ما تكون حالات ثوران البركان مشهدا مذهلا وتجذب العديد من المشاهدين.