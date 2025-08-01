العثور على جثة فرد ثالث في طاقم مروحية عسكرية ألمانية منكوبة

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إنه تم العثور على جثة أحد أفراد طاقم مروحية كان مفقودا منذ أن سقطت المروحية في أحد الأنهار خلال رحلة تدريب عسكرية في شرقي ألمانيا في وقت سابق هذا الأسبوع، ليصل عدد القتلى في الحادث إلى ثلاثة أفراد.

وكان قد تم العثور على جثتي فردين من الطاقم بعد أن سقطت المروحية في نهر مولده في بلدة جريما، بالقرب من لايبتسيج، يوم الثلاثاء الماضي، لكن الشخص الثالث ظل مفقودا لأكثر من 48 ساعة.

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس في بيان: "لقد أصبحت مخاوفنا الآن حقيقة محزنة. وتملأ وفاة فرد الطاقم الثالث الجيش الألماني وشخصي بالحزن العميق.

ولم تعلن السلطات بعد أسماء القتلى أو أعمارهم.