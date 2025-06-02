 زيلينسكي: كييف وموسكو تعملان على تبادل جديد لأسرى الحرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي: كييف وموسكو تعملان على تبادل جديد لأسرى الحرب

وكالات
نشر في: الإثنين 2 يونيو 2025 - 4:34 م | آخر تحديث: الإثنين 2 يونيو 2025 - 4:34 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا وروسيا تعملان على تبادل جديد لأسرى الحرب، وذلك بعد اختتام محادثات السلام بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول.

وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث يحضر اجتماعا لدول وسط وشمال أوروبا، وفقا لوكالة رويترز.

وأسفرت الجولة الأولى من المحادثات في 16 مايو الناضي عن أكبر عملية تبادل للأسرى في الحرب بإطلاق سراح ألف أسير من كل جانب، لكنها لم تسفر عن أي بادرة سلام أو عن هدنة إذ اكتفى الطرفان بتحديد موقفيهما التفاوضيين المبدئيين.

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