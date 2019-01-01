الصحة: بورسعيد تعيش فرحة كبيرة ببدء تطبيق منظومة التأمين الصحي

هنأ الدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، أهالي المحافظة ببدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إن بورسعيد تعيش حالة فرحة كبيرة بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، معربًا عن أمله في نجاح المنظومة.

وجدد حرص وزارة الصحة على إنجاح المنظومة، مشيرًا إلى أن خدماتها تقدم بأعلى مستوى من المعايير الدولية.

وبدأ صباح أمس الاثنين، التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، وهي المحافظة الأولى التي تطبق فيها المنظومة، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين، وسيتم خلالها تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مطابقة للمعايير الصحية.