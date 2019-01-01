تراجع سعر العملة الرقمية "بتكوين" بنسبة 14% منذ يوم الجمعة الماضي، ليصل إلى 10590 دولار، في حين انخفض في تعاملات نيويورك بنسبة 13% اليوم، بحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء.



في الوقت نفسه مازال سعر العملة الرقمية الأهم في العالم أعلى بنسبة 200% تقريبا مقارنة بمستواه في بداية العام الحالي. كما تراجع سعر العملات الرقمية الكبرى مثل "بتكوين كاش" بنسبة 5ر7% و"داش" بنسبة 15%.



وأدى التفاؤل المحيط بالزيادة المحتملة في تبني العملات الرقمية إلى ارتفاع سعر البتكوين بوتيرة متسارعة في الشهر الماضي. وأدى هذا الارتفاع إلى عودة الأسعار إلى المستويات المرتفعة التي سجلتها في بداية 2018.



ويأتي تراجع سعر العملة الرقمية في مطلع الأسبوع، متعارضا مع التحركات الأخيرة إلى أعلى يومي السبت والأحد الماضيين. وشكلت الزيادة في نشاط مطلع الأسبوع، منذ بداية مايو الماضي حوالي 40% من إجمالي الارتفاع في سعر البتكوين خلال العام الحالي.



يأتي ذلك فيما قال "أوجستين كارستنز" مدير عام بنك التسويات الدولي في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" إن هناك زيادة في احتمالية شعور البنوك المركزية بالحاجة إلى إطلاق عملات رقمية، مضيفا أن سوق العملة الرقمية ظهرت بأسرع مما نعتقد و"علينا إطلاق عملاتنا الرقمية".