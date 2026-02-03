الفالح: الاستثمارات التركية المباشرة في السعودية تتجاوز ملياري دولار

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، أن الاستثمارات التركية المباشرة في المملكة تجاوزت ملياري دولار، تتركز في قطاعات التصنيع، والعقارات، والبناء والتشييد، والزراعة، والتجارة، وغيرها.

وقال الفالح، في كلمته الافتتاحية خلال منتدى الاستثمار السعودي التركي، الذي عقد بالرياض اليوم، إن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو ثمانية مليارات دولار، محققا نموا بنسبة 14% خلال عام واحد، مشيرا إلى إصدار 1473 سجلا استثماريا لشركات تركية نشطة في المملكة حتى نهاية العام الماضي.

وأكد الوزير، أن هذه المؤشرات تعكس متانة العلاقات التجارية بين البلدين ونموها، وانتقالها من مرحلة التعرف على الإمكانات المتاحة إلى العمل على تنفيذ الطموحات المعلنة.

وأضاف أن هذه المرحلة من التعاون تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، حيث أصبح رأس المال أكثر حذراً وانتقائية في توجهاته الاستثمارية.

وبين الفالح، أن السعودية وتركيا تبرزان كركيزتين اقتصاديتين في المنطقة، وتمثلان معًا نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

وذكر الفالح، أنه في وقت لاحق من اليوم سيستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية للمملكة، مشيرًا إلى أنه يُؤمَل أن تُسهم الزيارة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين من مرحلتها الجيدة الحالية إلى مستوى شراكة استراتيجية أوسع.

ووصل الرئيس أردوغان، إلى الرياض في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية للمملكة، تستمر يومين.