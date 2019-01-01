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التحالف العربي: هجوم إرهابي من مليشيات الحوثي يستهدف مطار أبها الدولي

الرياض - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 1:29 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 1:29 ص
صرح المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي، بأن "هجوما إرهابيا" من المليشيا الحوثية استهدف مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

وأوضح العقيد المالكي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن "الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي".

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، ذكرت فضائية "العربية" الإخبارية السعودية، أن خمسة أشخاص أصيبوا جراء سقوط طائرة مسيّرة على مطار أبها.

وأضافت أن الرحلات تم استئتافها في مطار أبها بشكل اعتيادي.

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