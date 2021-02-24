تعثر مفاوضات تجمع أوبك بلس حول استراتيجية إنتاج النفط خلال الشهور المقبلة

تعثرت مفاوضات الدول الأعضاء في تجمع أوبك بلس اليوم الجمعة حول استراتيجية إنتاج النفط خلال الشهور المقبلة.

وقد تم تأجيل جلسة المحادثات التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم، إلى المساء، حيث يعتقد المحللون أنه من غير المحتمل التوصل إلى اتفاق بين دول التجمع الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و10 دول نفطية أخرى من خارج المنظمة بقيادة روسيا.

وفي مواجهة التعافي الاقتصادي المتوقع واستمرار المخاطر الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، كانت دول أوبك بلس تخطط لزيادة تدريجية للإنتاج بدءا من آب/أغسطس المقبل وحتى نهاية العام الحالي.

وقد فشلت اللجنة الاستشارية الوزارية لتجمع أوبك بلس أمس في التوصل إلى اتفاق بشأن التوصية التي ترفعها إلى الاجتماع الوزاري الشامل اليوم الجمعة.

وطالبت الإمارات العربية المتحدة زيادة حصتها الإنتاجية بدعوى زيادة طاقتها الإنتاجية خلال السنوات الأخيرة.

وقال محللون في بنك يوني كريديت الإيطالي إنه في حال السماح بزيادة حصة الإمارات، سيكون على السعودية تقليل إنتاجها حتى لا يتم تجاوز السقف المحدد لإنتاج التجمع ككل.

وقال المحللون في مذكرة "نتوقع التوصل إلى اتفاق حتى إذا سيطر التوتر على المفاوضات ويمكن أن تستمر خلال اليومين المقبلين".

يذكر أن السعودية وهي أكبر دولة منتجة للنغط في أوبك معروفة بترددها عندما يتعلق الأمر بزيادة الإنتاج.

في المقابل تدافع روسيا الشريك المتعاون مع أوبك، عن تبني استراتيجية أكثر مرونة.

يذكر أن أسعار النفط ارتفعت بنحو 50% عن مستواها في بداية العام الحالي مع تعافي الطلب على الطاقة نتيجة انحسار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بما يتجاوز الزيادة في إنتاج دول أوبك بلس خلال الشهور الماضية بعد الخفض الكبير للإنتاج في نيسان/أبريل من العام الماضي.