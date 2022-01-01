يستعد الفنان أحمد نبيل لتصوير أحداث دوره في مسلسل "الجزار"، والمكون من ثماني حلقات.

وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق، ويعتمد العمل على الكثير من النجوم الذين سيقدمون أدوار شرف ضمن أحداثه، من ضمنهم سيرين عبدالنور، كما يضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم من الوطن العربي من مصر والسعودية ولبنان.

وقال نبيل، في بيان حصلت "الشروق" على نسخة منه، إنه يجسد دور أحد تجار مافيا "الأعضاء"، والذي يعمل ما بين مصر ولبنان، ويدير عدد من المجرمين المتخصصين في تجارة الأعضاء.

وأضاف أن تناول الدور سيكون من زاوية مختلفة، تساهم في توعية الجمهور، موضحا أن العمل سيكون مختلفًا من حيث القصة، والاعتماد على المؤثرات البصرية.

وينتظر نبيل عرض فيلم يوم 13، والذي يشارك في بطولته دينا الشربيني والفنان أحمد داود وغيرهم، انتهى تصوير الفيلم منذ عامين تقريبا.