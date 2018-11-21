لقي شخص مصرعه، الجمعة، إثر سقوطه من شرفة الطابق التاسع بفندق شهير، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية.

وأرجعت التحريات الأولية، الحادث إلى اختلال توازنه بسبب تعرضه لغيبوبة سكر مفاجئة.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي؛ حول سقوط شخص في العقد السادس من عمره، محل إقامته محافظة القاهرة، من فندق شرفة في منطقة كليوباترا.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي وجود جثة لشخص، مسجاة على أرضية الشارع، إثر سقوطه من الطابق التاسع على سيارة كانت تقف أسفل الفندق.

على الفور، تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.