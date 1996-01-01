أبو الغيط: نقف بجانب لبنان حكومة وشعبا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، الوقوف بجانب لبنان حكومة وشعبا.



ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن أبو الغيط قوله، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في بعبدا: "استمعنا لكلمة الرئيس عون، شرح فيها الموقف والوضع اللبناني وحاجة البلد إلى الدعم".



وختم أبو الغيط: "نتمنى له الخير".



والتقى الرئيس عون مع وزراء الخارجية العرب اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا.



وبدأ وزراء الخارجية العرب بالتوافد للمشاركة في الاجتماع التشاوري المقرر انعقاده في بيروت اليوم، حيث يترأس لبنان الدورة الحالية للمجلس.