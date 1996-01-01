 أبو الغيط: نقف بجانب لبنان حكومة وشعبا - بوابة الشروق
السبت 2 يوليه 2022 10:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

أبو الغيط: نقف بجانب لبنان حكومة وشعبا

بيروت - د ب أ
نشر في: السبت 2 يوليه 2022 - 10:27 ص | آخر تحديث: السبت 2 يوليه 2022 - 10:27 ص
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، الوقوف بجانب لبنان حكومة وشعبا.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن أبو الغيط قوله، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في بعبدا: "استمعنا لكلمة الرئيس عون، شرح فيها الموقف والوضع اللبناني وحاجة البلد إلى الدعم".

وختم أبو الغيط: "نتمنى له الخير".

والتقى الرئيس عون مع وزراء الخارجية العرب اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا.

وبدأ وزراء الخارجية العرب بالتوافد للمشاركة في الاجتماع التشاوري المقرر انعقاده في بيروت اليوم، حيث يترأس لبنان الدورة الحالية للمجلس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك