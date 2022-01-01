سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني الجديد لبتروجت، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي على استاد القاهرة، ضمن مباريات نصف نهائي كأس مصر 2021.

وتعد هذه مباراة هي الأولى لهيثم شعبان المدير الفني السابق لسيراميكا كليوباترا في تجربته الجديدة مع بتروجيت.

وضم تشكيل بتروجت كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو النجا

الدفاع: محمود منصور – هادي رياض – أحمد رضا – سامح إبراهيم

الوسط: مصطفى معوض – محمد شطا – مصطفى الجمل

الهجوم: محمود فليكس – إسلام هشام – رشاد المتولي

وتفوق بتروجت في مشواره على المقاولون العرب ثم فيوتشر ثم وادي دجلة للوصول للمربع الذهبي.