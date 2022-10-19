أعلن نادي فرينسفاروش المجري تعاقده مع محمد علي بن رمضان، لاعب الترجي التونسي بشكل رسمي، في إطار تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء في بيان رسمي من فرينسفاروش مساء اليوم الأحد: "نؤكد تعاقدنا مع أحد لاعبي خط الوسط.. سيواصل محمد علي بن رمضان البالغ من العمر 23 عامًا مسيرته في فيرينسفاروش".

وأضاف: "وقعت إدارة كرة القدم في نادي فرينسفاروش عقدًا مع لاعب خط الوسط التونسي محمد علي بن رمضان، اللاعب الذي يمكن الاستعانة به في عدة مراكز في خط الوسط".

ولعب بن رمضان حتى الآن لنادي واحد فقط هو فريق الترجي التونسي، حيث تم تصعيده من فريق الشباب إلى الفريق الأول في صيف 2018، وخلال المواسم الماضية، لعب 143 مباراة، وتُوج بالدوري التونسي 5 مرات وكأس السوبر مرة، ودوري أبطال إفريقيا".

ونجح الدولي التونسي محمد علي بن رمضان، والذي ارتبط اسمه كثيرًا بالانتقال إلى الأهلي في تسجيل 34 هدفًا في 143 مباراة مع الترجي، وصنع العديد من الأهداف من الأخرى.