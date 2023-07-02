ظهر محمد رمضان في برنامج كاربول كاريوكي مع الإعلامي هشام الهاويش، وأدلى ببعض التصريحات التي تتعلق بأمانيه حول تجسيد شخصيات ورموز مصرية معروفة، وكان من ضمن الشخصيات التي ذكرها رفاعة الطهطاوي.



وصرح رمضان، بأن رفاعة الطهطاوي استطاع تطوير بلده بعد الخبرة التي اكتسبها من الخارج، موضحًا: "الشخصية بنقول بيها إن مش لازم أكون شخص أتعلم في لندن أو أتعلم في أمريكا عشان أقدر أطّور بلدي وأنهض بيها".



كما تحدث رمضان عن بعثة الطهطاوي إلى الخارج، قائلًا: "رفاعة الطهطاوي طلع في بعثة وشاف ولكن رجع لبلده وقدر يعمل مزيج ما بين التطوير والتحديث".



وهذه ليست المرة الأولى التي يذكر فيها رمضان هذا النموذج، حيث أدلى بنفس التصريحات خلال ندوة تكريمه في مهرجان الأقصر في دورته الـ 12، حيث قال: "الأصل أني أبقى أتطور من خلال بلدي، وأكتسب الخبرات من بره وبعدين أرجع أنهض ببلدي وده طموحي طول عمري".



وقُدمت شخصية رفاعة الطهطاوي على شاشة الدراما المصرية منذ فترة طويلة، من خلال مسلسل يحمل نفس اسمه، وعُرض في 18 نوفمبر عام 1987 في 20 حلقة فقط، من تألف حسن محسب ومعالجة وسيناريو محمد أبو الخير، وإخراج نور الدمرداش.



جسد شخصية الطهطاوي في المسلسل الممثل سمير البنا، وهو ممثل مصري رصيده الفني يقرب من 15 عملا فقط، أغلبها مسلسلات تاريخية، مثل: بلاط الشهداء والأنصار والقضاء في الإسلام، وشارك في البطولة الفنان شكري سرحان وهدى رمزي وأنور إسماعيل وزين عشماوي وتهاني راشد وأحمد راتب وأحمد ماهر.



وفي الإذاعة ظهرت شخصية الطهطاوي، حيث جسدها الفنان عبد الرحمن أبوزهرة، من خلال "البرنامج الخاص"، وكتبه شريف أباظة، وإخراج إيمان فرغلي وشارك في البطولة عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد ولاء الدين، ومحمد منصور.



كما قدم الشاعر فؤاد حداد، وبالتعاون مع سيد مكاوي، حلقات غنائية من برنامج بعنوان "من نور الخيال وصنع الأجيال" في تاريخ القاهرة عن رفاعة الطهطاوي، واشترك في الأداء التمثيلي بها سهير المرشدي، وفي الأداء الغنائي محمود السكري، وإخراج صفح الله الصفتي.



وظهرت شخصية رفاعة الطهطاوي في مسلسل بوابة الحلواني في جزأيه الثاني والثالث وأدى الدور الفنان حمدي غيث، والمسلسل من تأليف الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن وإخراج المخرج الكبير إبراهيم الصحن، وهو الجزء الأخير من حياة الطهطاوي وعلاقته ببعض أبناء محمد علي.