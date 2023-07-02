 الحبس والغرامة لـ 7 أشخاص تاجروا بالبشر في الأردن - بوابة الشروق
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الحبس والغرامة لـ 7 أشخاص تاجروا بالبشر في الأردن

د ب أ
نشر في: الأحد 2 يوليه 2023 - 6:55 م | آخر تحديث: الأحد 2 يوليه 2023 - 6:56 م

أدانت محكمة جنايات الرصيفة بمحافظة الزرقاء في الأردن سبعة أشخاص بعد ثبوت ارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر بالاشتراك، وقررت وضع كل واحد منهم بالأشغال المؤقتة لمدة سبع سنوات.

ووفق ما نشرته قناة "المملكة" الأردنية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، غرمت المحكمة المدانين مبلغا ماليا قيمته 35 ألف دينار، وبواقع خمسة آلاف دينار لكل واحد منهم، وسيكون القرار نافذا في الحال وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

وبين قرار التجريم، الذي صدر وجاهيا، أن المدانين استقطبوا المشتكي واستغلوا ظروفه المادية وحاجته لمبلغ مالي من أجل إجراء عملية جراحية لابنته التي تعاني من مرض غضروفي في ركبتها، واتفقوا معه على بيع إحدى كليتيه، ونقلوه إلى تركيا وتأمينه بالإقامة، ثم أخذوه إلى المستشفى، وجرت بعد ذلك الملاحقة وتحويل القضية إلى المحكمة.

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