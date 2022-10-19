إسرائيل تعتزم شراء 25 مقاتلة إف - 35 بقيمة 3 مليارات دولار

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، على توصية رئيس هيئة الأركان والمدير العام لوزارة الدفاع وقائد سلاح الجو لشراء سرب ثالث من طائرات «أدير» (إف-35)، حيث يقدر حجم الصفقة بنحو 3 مليارات دولار.



وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، إنه «تقرر شراء سرب ثالث من طائرات أدير (إف-35)».



وأضافت أن «وزير الدفاع يوآف غالانت، وافق على توصية رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ومدير عام وزارة الدفاع إيال زامير، وقائد القوات الجوية تومر بار، لشراء سرب ثالث من طراز أدير».



وذكرت وكالة «رويترز»، أن الطائرات الخمس والعشرين ستصنعها شركة لوكهيد مارتن، وسترفع إجمالي طائرات إف-35 في سلاح الجو الإسرائيلي إلى 75 طائرة.



وأشارت «الدفاع الإسرائيلية» إلى أنه سيتم تمويل الصفقة من خلال المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي.



وإسرائيل أول دولة غير الولايات المتحدة تحصل على مقاتلات إف-35. وفي شهر مايو 2018، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي إن إسرائيل ستكون أول دولة تستخدم تلك الطائرة في الأعمال القتالية.



وتُعرف تلك المقاتلات أيضا باسم «جوينت سترايك فايتر» وفي إسرائيل باسمها العبري «أدير».



وأضافت وزارة الدفاع أن شركتي لوكهيد مارتن وبرات اند ويتني، المصنعة للمحركات، وافقتا على إشراك شركات دفاع إسرائيلية في إنتاج مكونات تلك الطائرات.