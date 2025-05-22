 سلاح الجو الياباني يؤكد مقتل طاقم من فردين في حادث تحطم طائرتهما التدريبية - بوابة الشروق
الخميس 22 مايو 2025 7:14 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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سلاح الجو الياباني يؤكد مقتل طاقم من فردين في حادث تحطم طائرتهما التدريبية

د ب أ
نشر في: الخميس 22 مايو 2025 - 6:55 م | آخر تحديث: الخميس 22 مايو 2025 - 6:55 م

أكد قائد سلاح الجو الياباني، اليوم الخميس، مقتل طاقم مكون من فردين بعد تحطم طائرتهما التدريبية الأسبوع الماضي.

وكانت الطائرة من طراز تي – 4 وعلى متنها طاقم مكون من فردين قد اصطدمت بخزان بعد دقائق من إقلاعها من قاعدة كوماتي الجوية في محافظة آيتشي الواقعة وسط اليابان في 14 مايو / آيار.

وقال رئيس أركان قوات الدفاع الذاتي الجوية، الجنرال هيرواكي أوشيكورا، للصحفيين، اليوم الخميس، إن نتائج التشريح أظهرت أن الفردين/ 29 و31 عاما/ قتلا بعد دقيقتين من الإقلاع.

ويجري حاليا تحقيق لمعرفة سبب الحادث. وأوقفت القوات الجوية جميع طائرات التدريب الـ196 المتبقية لإجراء فحص طارئ.

ويعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة من حوادث الطائرات العسكرية في السنوات الأخيرة، ويأتي في وقت تسرع فيه اليابان من تعزيز قوتها العسكرية لردع النفوذ المتزايد للصين في المنطقة.

 


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