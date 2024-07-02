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تقرير فلسطيني: عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

القدس - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 9:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يوليه 2024 - 9:45 ص

أفاد تقرير بـ"اقتحام عشرات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان قولهم إن "المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال".

وأضافوا أن "شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين".

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