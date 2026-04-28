الاتحاد الأوروبي: نتواصل مع إسرائيل بشأن سفينة حبوب روسية رست في حيفا

قال المتحدث باسم الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني، اليوم الثلاثاء، إن التكتل تواصل مع إسرائيل بشأن سماحها لسفينة روسية كانت تحمل ما تصفها أوكرانيا بأنها حبوب مسروقة منها، بالرسو في ميناء حيفا الإسرائيلي.

وذكر وزير الخارجية الأوكراني آندريه سيبيها، أن "الوزارة استدعت السفير الإسرائيلي بسبب تقاعس إسرائيل وسماحها باستقبال شحنات حبوب قادمة من أراض أوكرانية تحتلها روسيا"، بحسب وكالة رويترز.

وقال العنوني تعليقًا على الوضع: "نستنكر جميع الإجراءات التي تساعد في تمويل المجهود الحربي غير القانوني لروسيا والتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي، ونظل مستعدين لاستهداف مثل هذه الإجراءات من خلال إدراج أفراد وكيانات في دول ثالثة (على قوائم العقوبات) إذا لزم الأمر".

وأضاف: "لقد تواصلنا مع وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن هذه المسألة".

وتعتبر أوكرانيا أن كل الحبوب المنتجة في المناطق الأربعة التي تقول روسيا إنها أراضيها منذ بدء الحرب في عام 2022، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، هي حبوب سرقتها روسيا.

واحتجت أوكرانيا سابقا على تصدير هذه الحبوب إلى دول أخرى.

وتشير روسيا إلى هذه المناطق على أنها "أراضيها الجديدة"، لكن العالم لا يزال يعترف بأنها أراض أوكرانية. ولم تعلق موسكو على الوضع القانوني للحبوب التي تُجمع في تلك المناطق.