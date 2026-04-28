الإسماعيلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بفوز ثمين على بتروجت

استعاد فريق الإسماعيلي ذاكرة الانتصارات بفوز ثمين على بتروجت، مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من مجموعة الهروب من شبح الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة على مدار شوطيها، مع إهدار العديد من الفرص المحققة من جانب الفريقين، وسط صمود دفاعي وتألق حارسي المرمى، قبل أن يستمر التعادل السلبي حتى اللحظات الأخيرة.

وفي الدقيقة 96، نجح أنور عبد السلام في خطف هدف قاتل لصالح الإسماعيلي، ليمنح الدراويش فوزًا غاليًا بهدف دون رد، ويعيد الفريق إلى طريق الانتصارات من جديد.

ويعد هذا الفوز هو الأول للإسماعيلي في الدوري منذ 178 يومًا، ما يمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة في صراعه من أجل البقاء.

وبهذه النتيجة، رفع الإسماعيلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر والأخير بمجموعة الهروب من شبح الهبوط، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 34 نقطة في المركز الخامس.