ضبط شخص بتهمة سرقة حقيبة من سيارة في بولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخص سرق مبلغًا ماليًا من سائق بالطريق العام بمنطقة بولاق الدكرور.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بضبط الأهالي لصًا بأحد شوارع بولاق الدكرور، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وتبين أنه أثناء سير سائق، 30 سنة، توقف للاستدلال إثر انزلاق شخص من دراجة بخارية، وخلال ذلك قام عاطل، 33 سنة، سبق اتهامه في عدة قضايا سرقة، بسرقة حقيبة من سيارته بها 10 آلاف جنيه، وفر هاربًا.

وعقب ذلك ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه غافل المجني عليه وقام بسرقة حقيبته من السيارة.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.