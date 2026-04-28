أوفا وفيصل أساسيان في تشكيل البنك الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة كهرباء الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة السابعة للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل البنك الأهلي لمواجهة البنك الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: داو سيريل - محمود الجزار - مصطفى الزناري - أحمد متعب

خط الوسط:محمد فتحي - محمد بن شرقي - أحمد مدبولى - سيد نيمار

خط الهجوم: أحمد اوفا - أسامة فيصل.

ويتواجد على مقاعد بدلاء البنك الأهلي كل من: أحمد صبحي - أحمد ريان - خالد عبد الشافي - سعيد سيمبوري - مصطفى دويدار - أمير مدحت - ياو انور - أحمد رضا - صلاح بو شامه.