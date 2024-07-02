استشهاد 31 فلسطينيا على الأقل جراء هجمات لجيش الاحتلال في غزة

قالت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل 31 فلسطينيا على الأقل في هجمات عسكرية على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأوضحت المصادر في اتصال هاتفي مع وكالة (د.ب.أ)، أن 17 فلسطينيا على الأقل استشهدوا خلال غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين اثناء تجمعهم لتعبئة المياه في مدينة غزة.

وأضافت المصادر الطبية أن 5 فلسطينيين آخرين استشهدوا فيما أصيب 7 آخرين خلال هجوم مدفعي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، بحسب المصادر استشهد حوالي 8 فلسطينيين خلال قصف جوي وبري إسرائيلي استهدف مناطق محتلة من مدينتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.

أما في المنطقة الوسطى، استشهد طفل فلسطيني في قصف جوي لمنزل في مخيم النصيرات.

ويأتي ذلك في ظل استمرار جيش الاحتلال لعمليته العسكرية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة لليوم السادس على التوالي.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37925 شهيدا و 87141 مصابا.