العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 8 من الزعماء الاجتماعيين والدينيين في كولومبيا

ذكر ممثلو إدعاء كولومبيون، أمس الثلاثاء، أنه تم العثور على رفات 8 من الزعماء الاجتماعيين والدينيين في مقبرة جماعية، تم العثور عليها في مقاطعة جوافياري جنوب البلاد.

وقال مكتب النيابة العامة، في بيان، إنه تم بدء عملية بحث عاجلة عن الزعماء الثمانية في أبريل، بعد تقارير تفيد باستدعائهم من قبل جبهة أرماندو ريوس وهي جماعة منشقة تابعة للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) تعمل في تلك المنطقة من البلاد.

وأثبت التحقيق، أن اثنين من القادة تم استدعاؤهما في الرابع من أبريل، بينما تم استدعاء الستة الآخرين بعد 3 أيام أيضا "للاستجواب" حول الوجود المحتمل أو إنشاء مجموعة إجرامية أخرى في المنطقة.

وذكر ممثلو الإدعاء: "بعد ذلك بأيام، تردد أنه تم نقل الأشخاص الثمانية إلى عقار مهجور".

يشار إلى العثور على المقبرة الجماعية في منطقة ريفية ببلدية كالامار، على بعد حوالي 600 كيلومتر جنوب بوجوتا.