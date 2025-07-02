 العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 8 من الزعماء الاجتماعيين والدينيين في كولومبيا - بوابة الشروق
الأربعاء 2 يوليه 2025 11:44 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟
النتـائـج تصويت

العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 8 من الزعماء الاجتماعيين والدينيين في كولومبيا

مكسيكو سيتي - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 10:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 10:39 ص

ذكر ممثلو إدعاء كولومبيون، أمس الثلاثاء، أنه تم العثور على رفات 8 من الزعماء الاجتماعيين والدينيين في مقبرة جماعية، تم العثور عليها في مقاطعة جوافياري جنوب البلاد.

وقال مكتب النيابة العامة، في بيان، إنه تم بدء عملية بحث عاجلة عن الزعماء الثمانية في أبريل، بعد تقارير تفيد باستدعائهم من قبل جبهة أرماندو ريوس وهي جماعة منشقة تابعة للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) تعمل في تلك المنطقة من البلاد.

وأثبت التحقيق، أن اثنين من القادة تم استدعاؤهما في الرابع من أبريل، بينما تم استدعاء الستة الآخرين بعد 3 أيام أيضا "للاستجواب" حول الوجود المحتمل أو إنشاء مجموعة إجرامية أخرى في المنطقة.

وذكر ممثلو الإدعاء: "بعد ذلك بأيام، تردد أنه تم نقل الأشخاص الثمانية إلى عقار مهجور".

يشار إلى العثور على المقبرة الجماعية في منطقة ريفية ببلدية كالامار، على بعد حوالي 600 كيلومتر جنوب بوجوتا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك