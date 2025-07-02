أفغانستان: تورخام تستعد لتدفق المرحلين من باكستان

تستعد بلدة تورخام الحدودية لتدفق المرحلين الأفغان.

وقال محمد هاشم مايواندوال رئيس مخيم عمري في بلدة تورخام، إن الاستعدادات الكاملة جارية لاستقبال المواطنين الأفغان العائدين قسرا من باكستان.

وقال مسئولون، إنه إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى المرافق الأساسية الأخرى، سيتم تركيب ما يصل إلى 5000 خيمة في المخيم للعائدين، حسب قناة طلوع نيوز التلفزيونية اليوم الأربعاء.

وقال بخت جمال جوهر المسئول عن نقل المهاجرين في تورخام: "تمضي عودة المهاجرين بشكل طبيعي، ولم نواجه أي مشكلات".

وأضاف: "تتوافر جميع الخدمات الضرورية للعائدين هنا"

يشار إلى أن العديد من العائدين الذين تم طردهم من باكستان وصفوا وضع المهاجرين الأفغان في تلك البلاد بأنه مثير للقلق.

ودعا عائدون آخرون الحكومة المؤقتة ومنظمات الإغاثة إلى تقديم الدعم الشامل والمساعدة، قائلين إنه يجري ترحيلهم من قبل الشرطة الباكستانية، بدون أي دعم وعادوا خاويين الوفاض.