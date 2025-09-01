بوتين يلتقي أردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون

اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين الصينية.

وأعرب بوتين عن ثقته في أن تركيا ستواصل لعب دور مميز في تسوية الأزمة الأوكرانية، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بوتين "نعرب عن امتناننا لأصدقائنا الأتراك لمساهمتهم الكبيرة في الجهود السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية".

وأضاف بوتين أنه "تم عقد ثلاث جولات من المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة على منصة إسطنبول منذ مايو من هذا العام (2025)، مما أتاح إحراز تقدم في حل عدد من القضايا العملية في المجال الإنساني".

وتابع بوتين: "أنا واثق من أن الدور المميز لتركيا في هذه القضايا سيظل مطلوبا".

ومن المتوقع أن يناقش بوتين وأردوغان خلال اللقاء التعاون الثنائي والقضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا، وكذلك الوضع في الشرق الأوسط.

ووصل بوتين إلى الصين أمس الأحد في زيارة تستغرق أربعة أيام. وكانت تيانجين، التي تستضيف قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2025، أول مدينة يزورها الرئيس الروسي.