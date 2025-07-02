السعودية تشدد على رفض المساس بسيادة قطر وتهديد أمنها

شددت المملكة العربية السعودية مساء الثلاثاء على رفضها المساس بسيادة قطر وتهديد أمنها، مؤكدة أهمية تكريس الحوار لتسوية الخلافات وحل النزاعات.



وشدد مجلس الوزراء السعودي، الذي عقد جلسته الأسبوعية مساء الثلاثاء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، "على ما اشتمل عليه البيان الصادر عن المملكة من التضامن مع دولة قطر الشقيقة، والرفض القاطع لأي مساس بسيادتها أو تهديد أمنها واستقرارها".



وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن " المجلس استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم"، مجددا "مواقف السعودية التي عبر عنها ولي العهد السعودي أثناء تواصله مع قادة الدول، فضلاً عن الدعم المستمر للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، ومعالجة الأزمات وتخفيف التوترات، وتفعيل الحوار بالوسائل الدبلوماسية بوصفه سبيلًا فاعلًا لتسوية الخلافات وحل النزاعات".



وأعلن الوزير بن سعيد أن مجلس الوزراء السعودي أكد" دور المجتمع الدولي في إنهاء التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق، وحماية المدنيين الأبرياء، وإيجاد واقع جديد تنعم فيه فلسطين بالسلام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية."