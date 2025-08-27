هيئة البث الإسرائيلية: مفاوضات سرية لتسليم مزارع شبعا لسوريا مقابل التنازل عن الجولان

كشفت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مفاوضات دراماتيكية جرت بين إسرائيل وسوريا حول إمكانية تسليم إسرائيل مزرارع شبعا اللبنانية المحتلة إلى دمشق مقابل تنازلها عن مطالبتها بالسيادة على هضبة الجولان.

وأوضحت قناة "كان" الإسرائيلية، أن إسرائيل كانت تدرس هذه الخطوة بشكل جدي، التي كانت ستتطلب موافقة 80 عضواً في الكنيست، إلا أن المفاوضات توقفت بعد مجزرة السويداء، لكنها لم تُستبعد من أن تُستأنف في المستقبل.

من جهته، ذكر مصدر سوري مقرب من السلطة أن ربط قضية مزارع شبعا بمسألة هضبة الجولان ممكن بعد التوصل إلى اتفاق أمني بين البلدين، لكنه أوضح أن هذا الأمر لم يُناقش ضمن المباحثات الأمنية الحالية، ذاكرا أن هناك قضايا أكثر إلحاحاً مثل جبل الدروز، وأن قضية مزارع شبعا يجب أن تُحل كجزء من رسم الحدود بين سوريا ولبنان وإسرائيل، وفقا لوكالة معا الفلسطينية.

وأكد مصدر آخر مطلع على المفاوضات أن موضوع مزارع شبعا ليس مطروحاً حالياً وسيُناقش لاحقاً فقط.

وتشير المصادر إلى أن لبنان أيضاً يطالب بملكية مزارع شبعا، "الذي استُخدم لفترة طويلة كأحد المبررات لدى حزب الله للحفاظ على ترسانته، حتى تحرير هذه الأراضي من إسرائيل".

يُذكر أن نظام الأسد تجنب بشكل مستمر التعامل مع قضية مزارع شبعا بشكل رسمي.

وفي مؤشر جديد، صرح الرئيس السوري أحمد الشرع هذا الأسبوع للصحفيين أن بلاده لن تتمكن من الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام" طالما ظلت هضبة الجولان تحت الاحتلال الإسرائيلي.