ليفربول يغلق الباب أمام بايرن ميونخ بخصوص لويس دياز

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بشكل قاطع أن لويس دياز ليس للبيع، رغم الاهتمام الكبير من بايرن ميونخ الألماني بضم اللاعب الكولومبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لتقارير سكاي سبورتس، فقد قام بايرن ميونخ بتقديم أول عرض لاستطلاع إمكانية ضم دياس هذا الصيف، لكن ليفربول رد بسرعة وجزمًا أن اللاعب ليس متاحًا للانتقال.

ماكس إيبيرل، المدير الرياضي للنادي البافاري، كان هو من أجرى الاتصال مع إدارة ليفربول، إلا أن الرد جاء حاسمًا من قبل الفريق الإنجليزي.

وعلى الرغم من الاهتمام المتزايد من برشلونة في ضم نيكو ويليامز من أتلتيك بيلباو، يظل لويس دياز جزءًا أساسيًا من خطط ليفربول.

النادي الإنجليزي يرى أن لاعبهم الكولومبي يعد عنصرًا محوريًا في الفريق الموسم المقبل، ويأملون في أن يواصل تقديم نفس المستوى العالي الذي أظهره في المواسم الماضية.

على الرغم من أن ليفربول يهدف إلى جمع أموال من خلال بيع بعض اللاعبين، بعد تعاقده مع فلوريان فيرتز (125 مليون يورو)، وجيريمي فريمبونج (40 مليون يورو)، وميلوش كيركز (46.9 مليون يورو)، إلا أن لويس دياز ليس من ضمن اللاعبين الذين يعتزم النادي بيعهم.

من جانب آخر، يبدو أن بايرن ميونخ سيضطر إلى البحث عن خيارات أخرى لتعزيز خط هجومه، حيث يُغلق الباب أمامهم للحصول على خدمات دياس هذا الصيف.