إنبي يودع أوفا ودويدار برسالة مؤثرة قبل انتقالهما للبنك الأهلي

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أعلن نادي إنبي مساء اليوم الأربعاء، رحيل الثنائي أحمد أمين "أوفا" ومصطفى دويدار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق وأعلن نادي البنك الأهلي التعاقد بشكل رسمي مع اللاعبين أحمد أمين أوفا ودويدار.

ونشر إنبي صورة للاعبين عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب عليها الآتي: "خالص الشكر والتقدير للاعبينا المميزين مصطفى دويدار وأحمد أمين "أوفا" على كل ما قدماه من إخلاص وجهد طوال فترة تواجدهما في صفوف نادي إنبي".

وأضاف: "كنتم دائمًا مثالاً للروح الرياضية والالتزام، وتركتم بصمة لا تُنسى في قلوب الجميع، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح فى تجربتكم الجديدة مع نادي البنك الأهلي".