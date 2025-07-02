مصرع عامل وإصابة 20 آخرين إثر انقلاب سيارة نقل على طريق أسيوط الغربي

لقي عامل مصرعه وأصيب 20 آخرين؛ إثر انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي أسيوط – القاهرة، بمحور ديروط أمام قرية أحوطا، أثناء ذهابهم للعمل من مركز دير مواس إلى أحد المزارع بالصحراوي.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، بلاغا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل يستقلها عدد من العمال على طريق أسيوط - القاهرة الصحراوي الغربي بنطاق ديروط؛ مما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والمرور وقوات الأمن والإنقاذ السريع، وتبين من المعاينة وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بنطاق أسيوط على الطريق الصحراوى يستقلها عدد من عمال المزارع؛ ما أسفر عن مصرع "محمد.ج.ع"، وإصابة 20 آخرين بإصابات متفرقة ما بين جروح وكسور،

تم نقل المتوفي والمصابين إلى مستشفى ديروط والشاملة وأسيوط الجامعي، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق .

من جانبه قرر اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط توجيه مديرية الصحة والشئون الاجتماعية لتوفير لرعاية الصحية الكاملة للمصابين وإنهاء إجرءات دفن المتوفي.