حملات للتصدي للإشغالات ومراقبة الاسواق بأحياء الإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكثفة علي الأسواق والمحلات التجارية والمقاهي، تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية بالتصدي للمخالفات وإزالة الإشغالات ومراقبة ثبات الأسعار لحماية المستهلكين ومنع استغلالهم.

ووفقا لبيان حي أول المنتزه، أسفرت الحملة بدائرة الحي عن اغلاق 5 منشآت مخالفة للاجراءات الاحترازية وتحصيل غرامات فورية بقيمة 46 الف جنيه ورفع 45 حالة اشغال وتحرير 5 محاضر عدم إعلان أسعار و 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية و 3 محاضر للبيع بأزيد من التسعيرة.

وحرر حي ثان المنتزه 8 محاضر عدم توافر شهادات واشتراطات صحية و4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و5 إنذارات بيئة وصيدلة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الحريق، وإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتحصيل غرامات بقيمة 7 آلاف جنيه، والتحفظ على 76 حالة إشغال.

وقام حي غرب بتحرير 9 محاضر تموين والتحفظ على سلع غذائية منتهية الصلاحية و 16 حالة إشغال.

وواصل حي شرق التفتيش على المستشفيات بدائرة الحي وغرف النفايات بها لمتابعة أعمال التخلص الآمن من النفايات الخطرة، ومدى التزام المستشفيات بالشروط وأوقات التخلص منها بما لا يضر بصحة المواطن والمتعاملين معها.