أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن زعيم "تنظيم القاعدة" أيمن الظواهري قتل في غارة جوية أمريكية استهدفته في أفغانستان، ولم يقتل أي مدني آخر.

وقال بايدن - خلال كلمة متلفزة على الهواء مباشرة مساء اليوم /الاثنين/ - "إن الظواهري تسبب في مقتل آلاف الأمريكيين في هجمات مختلفة".. مضيفا "أنه بعد الاطلاع على المعلومات، قمت بإعطاء الإذن بالقضاء على الظواهري وتم الإعداد للعملية وتنفيذها بدقة عالية".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا "قدمت وعدا للشعب الأمريكي بمواصلة مكافحة الإرهاب في أفغانستان وخارجها وهذا ما نقوم به ونفعله"، موضحا أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة تهديدات "تنظيم القاعدة" من أي مكان، ولن نسمح أبدا لأفغانستان أن تكون ملاذا للإرهاب.