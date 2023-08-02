وجه الفنان لطفي لبيب، الشكر للرئيس السيسي، بعد على مشروع الدلتا الجديدة، مؤكدًا أن هذا المشروع يجب أن يكون مصدر فخر للمصريين.

وأعرب خلال حوار له ببرنامج «من مصر»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، عن تفاؤله بمستقبل مصر، وذلك لما يحدث في الدولة من مشروعات قومية، وتطوير في البنية التحتية، بالإضافة إلى التطوير الذي شهده قطاع السياحة، مؤكدًا «السياحة حقنة في الوريد بالنسبة لمصر وبتضخ دولارات مباشرًة للبلد»- على حد وصفه.

ولفت إلى أن مصر لديها قدرة كبيرة في استقبال أعداد كبيرة من السياح، نظرًا لما تتمتع به من مقومات سياحية كثيرة ومتعددة، هذا إلى المدن الشاطئية الرائعة، منوهًا إلى ضرورة الاهتمام بها بشكل مستمر ومخاطبة السياحة الفقيرة من خلال استقطاب الشرائح البسيطة بالدول الأخرى الراغبة في زيارة مصر.

وذكر أنه كان لديه مقترح يتعلق تحويل مجمع التحرير لفندق 3 نجوم، وعمل ممشى يمتد من كوبري قصر النيل حتى كوبري الجلاء، وتحويل المرور إلى كوبري أكتوبر.

وطرح الفنان محمد هنيدي مؤخرا البوستر الجماعي لفيلم «مرعي البريمو»، وظهر فيه عدد من الفنانين معه منهم غادة عادل، ولطفي لبيب وعلاء مرسي.

فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ولطفي لبيب، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.