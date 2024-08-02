مادورو يتهم أمريكا بالتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا

أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إقرار واشنطن بأن مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس هو الفائز في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.

وقال الرئيس مادورو، اليوم الجمعة: "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتدخل في شؤوننا، لأن في فنزويلا الشعب صاحب السيادة هو الذي يقرر.

" وأضاف "هل الولايات المتحدة هي الهيئة الانتخابية؟ هل الشيطان الفاشي هو الهيئة الانتخابية؟" وكانت الهيئة الانتخابية في فنزويلا الموالية للحكومة، قد أعلنت فوز مادورو الذي يتولى السلطة منذ عام 2013 ، في الانتخابات التي جرت يوم الأحد.

ولكن الهيئة لم تنشر بعد النتائج التفصيلية للدوائر الانتخابية الفردية.

وتتهم المعارضة الحكومة بالتزوير وتقول إن جونزاليس هو الفائز.

وتشكك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أمريكا اللاتينية أيضا في النتائج الرسمية للانتخابات. وقال مادورو أمام أنصاره في قصر ميرافلوريس الرئاسي إن جونزاليس "قاتل وعميل لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي أي أيه)".