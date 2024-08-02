الخطوط الجوية الإيطالية تعلّق رحلاتها إلى تل أبيب

أعلنت الخطوط الجوية الإيطالية، اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى السادس من الشهر الجاري.

ويأتي ذلك بعد تصاعد التوترات في أعقاب اغتيال الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران، والقيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في بيروت.

وأمس الخميس، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن رحلة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية، كانت متوجهة من ميونيخ إلى تل أبيب هبطت في مطار لارناكا بقبرص قبل أن تعود إلى ألمانيا مرة أخرى، بعد أن رفض طاقمها التحليق إلى إسرائيل.

وأعلنت لوفتهانزا في وقت لاحق، إلغاء جميع رحلات الركاب والبضائع من تل أبيب وإليها حتى 8 أغسطس، وفقاً لقناة "الشرق" الإخبارية.

كما أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، أمس الخميس، إيقاف رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد يوم الأحد، في أحدث رد فعل من شركات الطيران على احتمالات اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وقالت الخطوط الجوية الكويتية، في بيان، إن آخر رحلاتها لمحطة بيروت ستكون في يوم الأحد "وذلك نظراً للظروف الراهنة".