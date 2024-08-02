اليابان تطالب الدنمارك بتسليم مؤسس جماعة معارضة لصيد الحيتان

صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الجمعة، بأن بلاده طالبت الدنمارك بتسليم مؤسس جماعة سي شيبارد المعارضة لصيد الحيتان بول واتسون، الذي كان قد تم احتجازه في جرينلاند في شهر يوليو الماضي.

وقال هاياشي في مؤتمر صحفي أن اليابان تقدمت بالطلب من خلال القنوات الدبلوماسية أول أمس الأربعاء، مضيفا أن طوكيو لم تتلق ردا بعد،بحسب وكالة جيجي برس اليابانية للأنباء.

وتابع هاياشي: "سوف نتخذ الإجراء المناسب، بما في ذلك توجيه النداءات الضرورية للدول والمنظمات ذات الصلة".

كان خفر السواحل اليابانيد وضع واتسون ضمن قائمة دولية للمطلوبين من خلال منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتروبول) للاشتباء بعرقلة الأبحاث التي تقوم بها اليابان فيما يتعلق بالحيتان في عام 2010.