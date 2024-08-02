الفرح الأقصري وفلكلور الجنوب يزين حفلات صيف مطروح

بباقة متميزة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من فلكلور الجنوب، قدمت فرقة الأقصر أول عروضها الفنية على مسرح النادي الاجتماعي، ضمن فعاليات برنامج "صيف مطروح" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

استهلت الفعاليات مع فقرة التحطيب ورقصة الكف بمصاحبة الربابة والمزمار البلدي والآلات الشرقية، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وواصلت الفرقة عروضها المبهجة بقيادة الفنان محمد فاروق، بفقرات استعراضية متنوعة أهمها الفرح الأقصري، والفلاحي، بجانب بعض الرقصات النوبية، بحضور محمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح، ولفيف من المثقفين.

واختتم اليوم مع ورشة لتعليم الأطفال أساسيات فن الأوريجامي (طي الورق) تدريب الفنانة نهلة عبد القادر، وذلك ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة مكثفة خلال الفترة الأخيرة ومنها المشاركة الحافلة بمهرجان العلمين في دورته الثانية، بجانب انطلاق مهرجان أهالينا الصيفي بعدة محافظات، والعروض الفنية بالمدن الساحلية ضمن البرنامج الصيفي، والفعاليات المقدمة بقرى حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات وغيرها.