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إبراهيم عادل يتساوى مع صلاح في ترتيب هدافي مصر بالأولمبياد

محمد جلال
نشر في: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 10:32 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 10:32 م

أحرز إبراهيم عادل، لاعب منتخب مصر الأولمبي، هدف التعادل للفراعنة في مباراة باراجواي، المقامة في الدور ربع النهائي لأولمبياد باريس.

ليرفع إبراهيم عادل رصيده من الأهداف إلى 3 في النسخة الحالية، بعدما سجل هدفين في شباك إسبانيا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ليتساوى إبراهيم عادل مع محمد صلاح ورأفت عطية ورفعت الفناجيلي في ترتيب هدافي منتخب مصر بالأولمبياد برصيد 3 أهداف.

ولأول مرة يسجل لاعب لمنتخب مصر 3 أهداف في نسخة واحدة منذ محمد صلاح في 2012.

ويتصدر مصطفى رياض قائمة هدافي مصر في الأولمبياد برصيد 8 أهداف، ويليه كل من علي محمود رياض ومختار التتش والسيد الضظوي برصيد 4 أهداف.


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