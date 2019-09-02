 محافظ الوادي الجديد يدشن بئرين لاستصلاح 10 آلاف فدان بشرق العوينات - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يدشن بئرين لاستصلاح 10 آلاف فدان بشرق العوينات

محمد الزملوط
محمد الزملوط
الخارجة - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 9:07 م | آخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 9:08 م

دشن محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، اليوم /الإثنين/، بئرين اختباريين إنتاجيين بعمق 305 مترات لمشروعين استثمار زراعي بمنطقة شرق العوينات لاستصلاح 5 آلاف فدان بكل مشروع كمرحلة أولى من المستهدف، ضمن التوسعات الزراعية لمشروع المليون ونصف المليون فدان.

كما قام المحافظ بغرس نخلة بكل مشروع وذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية للتوسع في زراعة النخيل ومضاعفة الإنتاج وإقامة أول بورصة للتمور على أرض المحافظة حيث قرر منح كل مشروع 4 آبار إضافيه لزراعة مساحات نخيل وذلك بهدف الوصول إلى زراعة مليون نخلة بالمحافظة.

وأكد الزملوط أن المحافظة قدمت تيسيرات غير مسبوقه لجذب الشركات الاستثمارية وذلك للتوسع في مثل هذه المشروعات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.

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