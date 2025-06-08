وزير دفاع إسرائيل يأمر الجيش بصد السفينة مادلين

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أنه أصدر تعليمات مباشرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع وصول "أسطول مادلين" إلى غزة، في أحدث تصعيد بحري مرتبط بمحاولات كسر الحصار المفروض على القطاع.

وقال كاتس، في بيان رسمي نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي: "أصدرت تعليماتٍ واضحة للجيش الإسرائيلي بالتحرك لمنع أسطول مادلين من الوصول إلى شواطئ غزة"، مضيفًا بلهجة حادة: "أقولُ بوضوحٍ لجريتا المعادية للسامية وأصدقائها: عليكم العودة أدراجكم، لأنكم لن تصلوا إلى غزة".

ويُقصد بكاتس الناشطة البيئية السويدية جريتا تونبرج، التي أكدت تقارير إعلامية مؤخرًا مشاركتها ضمن تحرك رمزي لكسر الحصار البحري عن غزة، إلى جانب نشطاء حقوقيين أوروبيين.

ويأتي تصريح كاتس وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تشن إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة منذ أكثر من عشرين شهرًا، وتفرض حصارًا بحريًا مشددًا على القطاع منذ عام 2007، ما أدى إلى منع دخول العديد من القوافل البحرية التي حاولت الوصول إلى غزة سابقًا.

ولم يصدر تعليق فوري من منظمي "أسطول مادلين" حول تهديدات كاتس، إلا أن مصادر في الحملة قالت سابقًا إن الأسطول "سلمي بالكامل ويحمل مساعدات إنسانية رمزية".