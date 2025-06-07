حلّ الكاتب الكبير محمد سلماوي ضيفًا على برنامج "العاشرة" الذي يقدمه الإعلامي محمد سعيد محفوظ على شاشة "إكسترا نيوز"، حيث استعرض مجموعة نادرة من اللوحات الفنية التي يحتفظ بها في صومعته الخاصة داخل شقته التي يفضل الكتابة فيها.

من بين أبرز المعروضات، لوحة للفنان عمر الفيومي، استلهم فيها ملامح من بورتريهات الفيوم الرومانية، التي عُثر على عدد كبير منها في محافظة الفيوم، ويُعرض بعضها حاليًا في المتحف المصري.

كما عرض بورتريه رسمه الفنان اليوناني "تاكس"، يجسّد الكاتب محمد سلماوي، ويتميز، بحسب وصفه، بقدر كبير من "الازدواجية" الفنية.

ومن اللوحات اللافتة أيضًا، عمل للفنان فتحي عفيفي، الذي وصفه سلماوي بـ"الفنان التلقائي" الذي علّم نفسه بنفسه، ويفتخر بكونه عاملاً في مصنع، مستلهمًا موضوعاته من حياة العمال، مستخدمًا مواد وأحبار مأخوذة من بيئة العمل نفسها، ما يمنح لوحاته طابعًا فريدًا.

كما استعرض سلماوي أعمالًا أخرى لفنانين كبار، من بينهم أمل نصر، حلمي التوني، حسن غنيم، جورج بهجوري، صلاح طاهر، نعيمة الشيشيني، وزينب عبده.

وتوقف عند لوحة لزينب عبده، مشيرًا إلى أنها من أوائل الفنانات المصريات اللاتي سافرن إلى أوروبا في عشرينيات القرن الماضي لتعلّم الرسم، وتخصصت في الألوان المائية. كما استعرض إحدى لوحاتها التي توثق لحظة زواج الأميرة فوزية من شاه إيران داخل قصر عابدين.