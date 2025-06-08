سرايا القدس تبث مشاهد لكمين استهدف قوة إسرائيلية شرق جباليا

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بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد قالت إنها من كمين نفذه مقاتلوها استهدف قوة إسرائيلية عبر تفجير عبوات وقذائف في تل الزعتر شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت السرايا -في مقطع فيديو عرضته قناة الجزيرة- إن العبوات والقذائف جرى هندستها عكسيا في تل الزعتر.

وأظهرت المشاهد الإعداد والتحضير للعبوات والقذائف بأدوات يسيرة لدى عناصر السرايا، ثم وضعها في حفرة استعدادا لتفجيرها.

كما تضمنت المشاهد عملية رصد جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل دخولهم المنزل المفخخ، إضافة إلى رصد مسرح العملية وصولا للتفجير.

وسبق أن بثت سرايا القدس مشاهد لعملياتها ضد جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مناطق بقطاع غزة، بحسب موقع "الجزيرة نت" الاخباري.

وتأتي عمليات المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة في الوقت الذي ينفذ فيه جيش الاحتلال عملية "عربات جدعون" بهدف تحقيق حسم عسكري وسياسي في قطاع غزة، وقد بدأ تنفيذها عبر استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.