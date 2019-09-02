المدير الفنى وصل القاهرة أمس.. ويقود الفريق أمام بطل غينيا.. وزيادة مليونى جنيه فى عقد الشناوى



يعقد النادى الأهلى مؤتمرا صحفيا فى الواحدة ظهر اليوم لإعلان جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة، وكذلك تقديم الجهاز المعاون له، والمكون من ديفيد سيزا، مدربا عاما، وتوماس بينجيللى، مدرب أحمال، وميشيل ياناكونى، مدربا لحراس المرمى.

وكان الأهلى أعلن أمس الأول عن التعاقد مع السويسرى فايلر وجهازه المعاون فيما يستمر سيد عبدالحفيظ فى منصبه كمدير للكرة وكذلك سامى قمصان كمدرب مساعد.

يأتى هذا بعدما وصل إلى القاهرة، عصر أمس، المدير الفنى السويسرى ومعه مساعداه، ووجد فى مقر النادى وعقد اجتماعين مهمين الأول كان مع لجنة التخطيط برئاسة طه إسماعيل، والآخر مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وذلك للتعارف ولوضع الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة خاصة وأن الموسم الكروى على وشك البدء.

وأكد مصدر بالنادى أن فايلر سيتسلم مهمته رسميا اليوم على أن يقود الفريق فى مباراة كانو سبورت بطل غينيا بيساو المقرر لها 14 سبتمبر الحالى فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، لاسيما بعدما تسلم الجهاز الإدارى للفريق صورة جواز سفره ومعه مساعدوه للحصول على تأشيرة الدخول إلى غينيا.

إلى ذلك وافقت لجنة التخطيط بالنادى على اقتراح سيد عبدالحفيظ بتعديل عقد محمد الشناوى حارس المرمى ماليا ليصل إجمالى ما سيحصل عليه اللاعب إلى 8 ملايين جنيه فى الموسم بدلا من ستة ملايين.

وأشار مصدر إلى أن إدارة النادى تسعى لترضية اللاعب بعدما ظهر بمستوى متميز فى الفترة الأخيرة وبات الحارس الأول للمنتخب الوطنى بعدما شارك فى بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة وأظهر مستوى جيدا.

وألمح المصدر أنه كان هناك اقتراح بتأجيل اعتماد تعديل العقد لشهر يناير المقبل، وهو ما أثار حفيظة اللاعب الذى أبدى حاجته لتعديل العقد فى الفترة الحالية وهو ما وافقت عليه اللجنة تحفيزا له خاصة قبل بطولة السوبر المحلى أمام الزمالك والمحدد لها 18 سبتمبر الحالى.