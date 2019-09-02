فيلم «أنجيل هاز فولن» يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية

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الممثل جيرارد بتلر والممثلة مورجان براون خلال العرض الأول لفيلم (أنجيل هاز فولن) في لوس انجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم 20 اغسطس اب 2019. تصوير: ماريو انزوني - رويترز.

احتفظ فيلم الإثارة والحركة ”سقوط ملاك“ (أنجيل هاز فولن) بالمركز الأول في إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 11.6 مليون دولار.

والفيلم بطولة جيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك وإخراج ريك رومان وو.

كما احتفظ الفيلم الكوميدي ”أولاد طيبون“ (جود بويز) بالمركز المركز الثاني مسجلا 9.2 مليون دولار.

والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون ومن إخراج جين ستوبنيتسكي.

وصعد فيلم الرسوم المتحركة ”الأسد الملك 2019“ (لايون كينج 2019) من المركز الخامس إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 6.7مليون دولار.

واحتفظ فيلم الحركة ”هوبس أند شاو“ بالمركز الرابع للأسبوع الثاني محققا إيرادات بلغت 6.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة دوين جونسون وفانيسا كيربي وجيسون ستاثم وإدريس إلبا ومن إخراج ديفيد ليتش.

وتراجع الفيلم الدرامي ”الفائز“ (أوفركمر) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع مسجلا 5.7 مليون دولار .

والفيلم بطولة أليكس كندريك وبريسيلا شيرر وشاري ريجبي ومن إخراج أليكس كندريك.